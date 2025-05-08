Под Челябинском на складе открыли нелегальную молельную комнату

Проверка проводилась сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из областного полицейского главка, ОМОН Росгвардии. Также участвовали представители военного комиссариата.
Внимание уделили местам концентрации и пребывания мигрантов, искали нарушителей миграционного законодательства. Во время рейдов проверили 72 человека из числа иностранцев. Сотрудники военного комиссариата выдали 13 повесток.
Внутри одного из складов в Сосновском районе силовики обнаружили молельную комнату, которая работала незаконно. В полиции возбудили административное расследование в рамках статьи «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», а также был составлен административный протокол.