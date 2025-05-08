Российские журналисты в Нью-Дели столкнулись с многочасовой задержкой рейса

Рейс в Москву, на котором должна была вылететь делегация российских федеральных журналистов, изначально был назначен на 05:00 по местному времени (02:30 мск), однако затем он несколько раз переносился и теперь вылет самолета в Москву ожидается в 19:30 по местному времени (17:00 мск). Сейчас журналисты и другие пассажиры размещены в одной из местных гостиниц.