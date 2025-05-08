В Петербурге водитель сбил ребенка на самокате и скрылся с места аварии

Сам же виновник аварии скрылся с места происшествия сразу после наезда на мальчика. 7 мая сотрудники ГАИ задержали его в городе Ломоносов. Ему предъявлены обвинения в административных правонарушениях — статьи 12.27 и 12.24 КоАП.