В Петербурге водитель сбил ребенка на самокате и скрылся с места аварии

Сотрудники ГАИ задержали водителя иномарки, который сбил 9-летнего мальчика на самокате в одном из дворов.
4 мая водитель «Хонды» ехал по двору в Приморском районе Петербурга. Внезапно перед ним выскочил 9-летний мальчик на самокате. Автомобилист не успел затормозить и сбил ребенка.
После аварии врачи оценили состояние ребенка как удовлетворительное и предложили ему амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сам же виновник аварии скрылся с места происшествия сразу после наезда на мальчика. 7 мая сотрудники ГАИ задержали его в городе Ломоносов. Ему предъявлены обвинения в административных правонарушениях — статьи 12.27 и 12.24 КоАП.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Невском районе Петербурга водитель «Рено Дастер» сбил пятилетнюю девочку на самокате, которая выехала на дорогу из-за припаркованных машин.