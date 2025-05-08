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В Петербурге водитель сбил ребенка на самокате и скрылся с места аварии

Спустя три дня его поймали в Ломоносове.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ГАИ задержали водителя иномарки, который сбил 9-летнего мальчика на самокате в одном из дворов.

4 мая водитель «Хонды» ехал по двору в Приморском районе Петербурга. Внезапно перед ним выскочил 9-летний мальчик на самокате. Автомобилист не успел затормозить и сбил ребенка.

После аварии врачи оценили состояние ребенка как удовлетворительное и предложили ему амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сам же виновник аварии скрылся с места происшествия сразу после наезда на мальчика. 7 мая сотрудники ГАИ задержали его в городе Ломоносов. Ему предъявлены обвинения в административных правонарушениях — статьи 12.27 и 12.24 КоАП.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Невском районе Петербурга водитель «Рено Дастер» сбил пятилетнюю девочку на самокате, которая выехала на дорогу из-за припаркованных машин.