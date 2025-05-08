Трудовая инспекция выясняет причины смерти продавца-консультанта в Перми

Государственная инспекция труда в Пермском крае выясняет причины смерти 27-летней продавца-консультанта «Золотого яблока» в Перми.
Сотруднице сети магазинов парфюмерии и косметики стало плохо на рабочем месте вечером 1 мая. Девушка потеряла сознание. По данным perm.aif.ru, прибывшие сотрудники скорой помощи предприняли несколько попыток реанимировать её, но к моменту госпитализации её состояние было тяжёлым, и в сознание она так и не пришла. В ночь на 6 мая она скончалась в больнице, несмотря на усилия медиков.
В трудовой инспекции Прикамья сообщили о выяснении обстоятельств произошедшего.
«Извещение от работодателя еще не поступило в адрес инспекции, — рассказали в ведомстве. — В то же время у работодателя запрошена информация о трудовой деятельности работника в целях выяснения причин случившегося. В частности, предстоит выяснить, мог ли установленный для работника режим труда и отдыха стать причиной ухудшения здоровья».
Госинспекция труда Прикамья также намерена запросить результаты судмедэкспертизы, которая должна установить причины смерти девушки.
Подробнее о произошедшем с 27-летней жительницей Перми — в материале сайта perm.aif.ru.