Трудовая инспекция выясняет причины смерти продавца-консультанта в Перми

Сотруднице сети магазинов парфюмерии и косметики стало плохо на рабочем месте вечером 1 мая. Девушка потеряла сознание. По данным perm.aif.ru, прибывшие сотрудники скорой помощи предприняли несколько попыток реанимировать её, но к моменту госпитализации её состояние было тяжёлым, и в сознание она так и не пришла. В ночь на 6 мая она скончалась в больнице, несмотря на усилия медиков.