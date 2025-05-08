В Италии три самолета столкнулись в воздухе

Инцидент произошел во время выступления пилотажной группы итальянских ВВС «Frecce Tricolori». 10 самолетов в строю «ромб» выполнили фигуру «роспуск», разделившись на две группы.
В правой один самолет задел крылом два других. Все три машины на время потеряли управление, затем выровнялись и продолжили полет, но уже без строя.
Факт столкновения подтвердили в штабе ВВС Италии. Все трое пилотов смогли посадить машины, пишет «История Авиации». Два самолета получили серьезные повреждения, третий при аварийной посадке выкатился за пределы полосы.