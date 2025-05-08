Двое жителей Николаевска-на-Амуре пострадали от телефонных мошенников

Второй потерпевшей стала 68-летняя горожанка. Она поверила, что ей звонит якобы сотрудник почтового отделения. Неизвестный сообщил, что ее посылка повреждена, и потребовал срочно назвать код из смс-сообщения для переоформления отправления. Потом ей сообщили, что ее якобы взломан аккаунт на «Госуслугах» и некто получил доступ к ее счетам. Еще звонил якобы сотрудник финансового учреждения и убедил горожанку перевести свои накопления на безопасный счет. Что женщина и сделала — перевела 250 тысяч рублей. Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество».