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Двое жителей Николаевска-на-Амуре пострадали от телефонных мошенников

В Николаевске-на-Амуре двое местных жителей попались на уловки мошенников и остались без денег.

Источник: Freepik

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, один из потерпевших — 61-летний местный житель, который рассчитывал заработать на инвестициях, но в итоге отдал аферистам более 230 тысяч рублей. Неизвестные убедили его, что заработок очень легкий.

Второй потерпевшей стала 68-летняя горожанка. Она поверила, что ей звонит якобы сотрудник почтового отделения. Неизвестный сообщил, что ее посылка повреждена, и потребовал срочно назвать код из смс-сообщения для переоформления отправления. Потом ей сообщили, что ее якобы взломан аккаунт на «Госуслугах» и некто получил доступ к ее счетам. Еще звонил якобы сотрудник финансового учреждения и убедил горожанку перевести свои накопления на безопасный счет. Что женщина и сделала — перевела 250 тысяч рублей. Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество».