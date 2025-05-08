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Под Ростовом 23-летний мужчина погиб из-за сигареты

Под Ростовом из-за курения сгорел дом и погиб человек.

Источник: МЧС РФ

В Волгодонске Ростовской области произошла трагедия, в результате которой скончался местный житель. По предварительным данным, 23-летний мужчина уснул с непотушенной сигаретой. В результате в частном доме на улице Бетонной случился пожар. Спасти человека не удалось. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

— С огнем боролись 20 спасателей. На месте работали восемь спецмашин, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в одном из донских поселков в частном доме из-за инкубатора для яиц случился пожар. К счастью, обошлось без жертв.