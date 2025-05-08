Под Ростовом 23-летний мужчина погиб из-за сигареты

В Волгодонске Ростовской области произошла трагедия, в результате которой скончался местный житель. По предварительным данным, 23-летний мужчина уснул с непотушенной сигаретой. В результате в частном доме на улице Бетонной случился пожар. Спасти человека не удалось. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.