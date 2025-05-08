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В Кишиневе обнаружили тело гражданина Украины: Трагедия произошла в квартире, мужчине было 49 лет

Трагедия произошла в квартире на улице Четатя Албэ 7 мая во второй половине дня.

Источник: Комсомольская правда

На Ботанике обнаружено тело гражданина Украины.

Трагедия произошла в квартире на улице Четатя Албэ 7 мая во второй половине дня.

49-летний мужчина жил в Молдове на основании вида на жительство, его труп обнаружила соседка, которая и вызвала правоохранителей.

Предварительно, судмедэксперт не выявил признаков насильственной смерти. При этом, на месте была найдена записка, в которой мужчина сообщил, что решился на этот шаг из-за тяжёлой депрессии.

Полиция сектора Ботаника ведет расследование.

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