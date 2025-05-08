CNN узнал о масштабном воздушном бое Индии и Пакистана

Истребители Индии и Пакистана провели воздушный бой, ставший одним из самых масштабных и продолжительных в новейшей истории авиации. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанских службах безопасности.
Речь идет о воздушном бое в ночь на 7 мая, в результате которого были сбиты пять индийских истребителей, сказали собеседники телеканала. Исламабад накануне сообщил об этом, Индия потерю самолетов не подтверждала.
В общей сложности 125 истребителей сражались более часа, при этом самолеты ни одной из сторон не покидали воздушного пространства своего государства, рассказал источник. По его словам, истребители стреляли друг по другу ракетами на расстоянии, иногда превышающем 160 км.
Стороны не стали направлять свои истребители через границу, руководствуясь опытом столкновения 2019 года, предположил собеседник. Тогда произошел гораздо менее масштабный воздушный бой этих же стран, в результате которого на территории Пакистана был сбит самолет ВВС Индии. Пилота, прежде чем передать Индии, показали в эфире пакистанского телевидения, и теперь ни одна из сторон не хотела повторения этого унижения, считает источник CNN.
Самолетам ВВС Индии в ходе недавнего воздушного боя периодически приходилось совершать заходы на цели по несколько раз, утверждает источник. По словам, военным удалось свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, поскольку жители были предупреждены о столкновении заранее.
В ночь на 7 мая Вооруженные силы Индии нанесли серию авиаударов по пакистанской провинции Пенджаб и подконтрольных Пакистану частям Кашмира. Операция под названием «Синдур» стала ответом на теракт 22 апреля в городе Пахалгам, в результате которого погибли 26 человек, преимущественно туристы.
Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная группировка «Фронт сопротивления» (The Resistance Front, TRF), которую Нью-Дели называет прикрытием базирующейся в Пакистане террористической организации «Лашкар-и-Тайба» («Армия праведников», запрещена в России).
В МИД Индии объяснили операцию тем, что Пакистан не остановил террористов, которые продолжали готовить новые атаки, и Нью-Дели решил привлечь к ответственности виновных в теракте.
Пакистан назвал действия соседней страны «актом войны» и нанес ответный удар. Обвинения Индии в причастности к теракту Исламабад отверг, заявив, что не проявлял враждебности по отношению к соседней стране.
Обе стороны заявили о десятках раненых и погибших после обмена ударами. 7 мая Совет национальной безопасности Пакистана разрешил армии ответить на действия Индии, заявив о праве на самооборону.
В ночь на 8 мая Geo TV и Samaa TV сообщили о серии взрывов неподалеку от аэропорта Уолтон в пакистанском Лахоре (вблизи границы с Индией). Источники Samaa TV в полиции утверждают, что рядом с аэропортом сбили индийский беспилотник, запущенный для слежки. Очевидцы сообщали о клубах дыма. Также, как заявил Нью-Дели, стороны обменялись ударами у границы со стороны спорной территории Джамму и Кашмир.