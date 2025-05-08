CNN узнал о масштабном воздушном бое Индии и Пакистана

Стороны не стали направлять свои истребители через границу, руководствуясь опытом столкновения 2019 года, предположил собеседник. Тогда произошел гораздо менее масштабный воздушный бой этих же стран, в результате которого на территории Пакистана был сбит самолет ВВС Индии. Пилота, прежде чем передать Индии, показали в эфире пакистанского телевидения, и теперь ни одна из сторон не хотела повторения этого унижения, считает источник CNN.