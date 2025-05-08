Неизвестные лица подожгли мусорные контейнеры в Кировском районе Самары

В ночь на 6 мая неизвестные лица совершили поджог контейнерной площадки по адресу Черемшанская, 160 в Кировском районе Самары. В результате пожара повреждены все мусорные контейнеры и кровля площадки.
Департаментом городского хозяйства организовано экстренное восполнение утраченных емкостей, а также направлен запрос в правоохранительные органы для установления личности злоумышленников.
Поврежденная конструкция площадки потребует срочного восстановления.
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