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Неизвестные лица подожгли мусорные контейнеры в Кировском районе Самары

В ночь на 6 мая неизвестные лица совершили поджог контейнерной площадки по адресу Черемшанская, 160 в Кировском районе Самары.

В ночь на 6 мая неизвестные лица совершили поджог контейнерной площадки по адресу Черемшанская, 160 в Кировском районе Самары. В результате пожара повреждены все мусорные контейнеры и кровля площадки.

Департаментом городского хозяйства организовано экстренное восполнение утраченных емкостей, а также направлен запрос в правоохранительные органы для установления личности злоумышленников.

Поврежденная конструкция площадки потребует срочного восстановления.

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