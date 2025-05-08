В аэропортах Западной Сибири почти 2,5 тыс. человек ожидают вылета рейсов

Так, свыше 700 пассажиров ожидают вылета из Новокузнецка в Москву, Норильск и Стамбул (Турция). В Норильске посадки на борт ожидают свыше 360 человек. В Кемерове из-за задержек двух рейсов в Москву ожидают более 350 пассажиров, в Барнауле — свыше 300 пассажиров, в Омске — свыше 300 пассажиров, в Горно-Алтайске — 250 пассажиров. Также в Красноярске посадки на борт ожидают 180 пассажиров.