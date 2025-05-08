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В аэропортах Западной Сибири почти 2,5 тыс. человек ожидают вылета рейсов

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. пассажиров ожидают вылета рейсов в аэропортах Западной Сибири из-за позднего прибытия самолетов из Москвы. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Источник: Аргументы и факты

«Западно-Сибирская транспортная прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками рейсов в аэропортах Западной Сибири. По причине позднего прибытия воздушных судов из московского авиаузла в аэропортах городов Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерова, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска, Томска объявлены задержки выполнения рейсов», — говорится в сообщении.

Так, свыше 700 пассажиров ожидают вылета из Новокузнецка в Москву, Норильск и Стамбул (Турция). В Норильске посадки на борт ожидают свыше 360 человек. В Кемерове из-за задержек двух рейсов в Москву ожидают более 350 пассажиров, в Барнауле — свыше 300 пассажиров, в Омске — свыше 300 пассажиров, в Горно-Алтайске — 250 пассажиров. Также в Красноярске посадки на борт ожидают 180 пассажиров.