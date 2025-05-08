В Нижнем Новгороде двое взрослых и десятилетний ребенок отравились угарным газом

До этого подобный случай произошел в Воронеже. В доме на Депутатской улице три человека в возрасте от 54 до 62 лет отравились угарным газом. При этом пострадавшие проживали в разных квартирах, но во всех использовался водяной проточный газовый нагреватель, который подключили к единому газопроводу.