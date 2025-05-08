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В Челябинске иномарка протаранила киоск

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром, 8 мая.

Источник: Госавтоинспекция города Челябинска

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром, 8 мая. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города Челябинска.

Все произошло возле дома № 23д/3 на Комсомольском проспекте. Первоначально на дороге столкнулись «Киа Спортейдж» и «Киа Рио». От удара первую иномарку отбросило, она вылетела с проезжей части и врезалась в киоск, после чего опрокинулась.

Дорожно-транспортное происшествие не обошлось без пострадавших. В городской Госавтоинспекции сообщили, что телесные повреждения получил 50-летний водитель «Киа Рио». При этом 33-летняя женщина за рулем «Киа Спортейдж» и ее пассажир не пострадали. Оба были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Челябинска выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП.