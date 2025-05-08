В Челябинске иномарка протаранила киоск

Дорожно-транспортное происшествие не обошлось без пострадавших. В городской Госавтоинспекции сообщили, что телесные повреждения получил 50-летний водитель «Киа Рио». При этом 33-летняя женщина за рулем «Киа Спортейдж» и ее пассажир не пострадали. Оба были пристегнуты ремнями безопасности.