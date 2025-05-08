Один человек погиб при столкновении автомобилей в Иркутской области

В социальных сетях сообщают, что грузовик Mercedes врезался в УАЗ «Патриот». После этого тягач вылетел в кювет и опрокинулся, а отечественный автомобиль перевернулся на крышу. В соцсетях появились фотографии с места аварии, на которых видно, что на половину дороги высыпалось много стеклянных бутылок из грузовика. Движение затруднено.