Один человек погиб при столкновении автомобилей в Иркутской области

На трассе в Иркутской области произошло смертельное ДТП. На дороге столкнулись тягач и внедорожник. В Госавтоинспекции irk.aif.ru сообщили о том, что предварительно есть один погибший.
В социальных сетях сообщают, что грузовик Mercedes врезался в УАЗ «Патриот». После этого тягач вылетел в кювет и опрокинулся, а отечественный автомобиль перевернулся на крышу. В соцсетях появились фотографии с места аварии, на которых видно, что на половину дороги высыпалось много стеклянных бутылок из грузовика. Движение затруднено.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и выясняют обстоятельства ДТП. Подробности будут известны позже.
Ранее сотрудники ГИБДД опубликовали видео наезда на дворника в Саянске. В результате мужчину с травмами доставили в больницу.