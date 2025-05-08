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Пенсионер утонул в ванне в Минске

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ванне утонул пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Комсомольская правда

«7 мая в 12.52 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в ванной комнате квартиры по ул. Леси Украинки», — рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС извлечен из ванны гражданин 1953 года рождения, пенсионер.