В Башкирии усилят меры безопасности перед 9 Мая

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал усилить охрану общественного порядка в преддверии 9 Мая. Внимание на этом он акцентировал в ходе заседания антитеррористической комиссии.
Руководитель региона поручил ответственно организовать защиту жителей Башкирии в местах проведения массовых акций и распорядился усилить режим безопасности на территориях, где запланированы основные праздничные события — военный парад и традиционное шествие «Бессмертного полка».
Также Хабиров отметил важность тщательной проверки готовности всех экстренных и правоохранительных служб к работе в условиях повышенной нагрузки.
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