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В Башкирии усилят меры безопасности перед 9 Мая

Радий Хабиров поручил усилить меры безопасности перед Днем Победы.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал усилить охрану общественного порядка в преддверии 9 Мая. Внимание на этом он акцентировал в ходе заседания антитеррористической комиссии.

Руководитель региона поручил ответственно организовать защиту жителей Башкирии в местах проведения массовых акций и распорядился усилить режим безопасности на территориях, где запланированы основные праздничные события — военный парад и традиционное шествие «Бессмертного полка».

Также Хабиров отметил важность тщательной проверки готовности всех экстренных и правоохранительных служб к работе в условиях повышенной нагрузки.

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