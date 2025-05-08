В международному аэропорту в Нью-Дели отменили не менее 130 авиарейсов

Ранее в соответствии с распоряжением правительства по меньшей мере 21 аэропорт в Индии, в основном в северных и северо-западных регионах, был закрыт для пассажирских рейсов до 10 мая. Это решение было принято на фоне ударов индийских военных по лагерям террористов в Пакистане. Данные сервиса отслеживания полетов Flightradar также показали отсутствие активности гражданских самолетов к северу от Дели.