В международному аэропорту в Нью-Дели отменили не менее 130 авиарейсов

В крупнейшем и самом загруженном аэропорту страны отменены 65 рейсов на прибытие и 66 на вылет. Среди них — два вылетающих и два прибывающих международных рейса. Среди иностранных перевозчиков, отменивших свои рейсы в аэропорту, числится American Airlines.
Управляющая IGIA компания Delhi International Airport Limited сообщила при этом, что «все операции в терминалах и на всех четырех взлетно-посадочных полосах аэропорта продолжают выполняться в обычном режиме». Однако она признала, что некоторые рейсы были приостановлены «из-за изменения воздушного пространства».
Ранее в соответствии с распоряжением правительства по меньшей мере 21 аэропорт в Индии, в основном в северных и северо-западных регионах, был закрыт для пассажирских рейсов до 10 мая. Это решение было принято на фоне ударов индийских военных по лагерям террористов в Пакистане. Данные сервиса отслеживания полетов Flightradar также показали отсутствие активности гражданских самолетов к северу от Дели.
Позднее пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» сообщила, что все рейсы из Москвы в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно будут проходить по альтернативному маршруту в обход закрытого воздушного пространства Пакистана.