Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае из-за массового отравления водой

Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО по материалам проверки региональной прокуратуры по факту массового заболевания жителей посёлка Высокогорный Ванинского района кишечной инфекцией. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию ведомств.
Напомним, в посёлке Высокогорный с 21 по 29 апреля 2025 года за медицинской помощью обратился 31 человек с симптомами кишечной инфекции, в том числе несовершеннолетние, 11 из них госпитализированы.
В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что причиной вспышки инфекции стала водопроводная вода.
— Услуги по водоснабжению для жителей посёлка предоставляет МУП ЖКХ «Услуга-ДВ». Однако эта организация не соблюдала требования закона, касающиеся дезинфекции водозаборных сооружений и режима использования источника питьевой воды. В результате сформировался очаг кишечной инфекции вирусной этиологии, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
При этом должностные лица администрации не осуществляли контроль за деятельностью ресурсоснабжающей организации и качеством предоставляемых услуг.