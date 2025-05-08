В Башкирии начались поиски 34-летнего пропавшего уфимца

В Уфе начались поиски 34-летнего Владимира Самсонова. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтеры «Лиза Алерт».
В распространяемой добровольцами ориентировке говорится, что последние вести об уфимце были еще 13 апреля. С тех пор местонахождение Владимира остается загадкой. Поиски также осложнены тем, что никто не знает, в чем был уфимец в день пропажи.
Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.
Если Вы обладаете информацией о пропавшем, просьба звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
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