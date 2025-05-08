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В Башкирии начались поиски 34-летнего пропавшего уфимца

В Уфе почти месяц назад исчез 34-летний Владимир Самсонов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начались поиски 34-летнего Владимира Самсонова. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

В распространяемой добровольцами ориентировке говорится, что последние вести об уфимце были еще 13 апреля. С тех пор местонахождение Владимира остается загадкой. Поиски также осложнены тем, что никто не знает, в чем был уфимец в день пропажи.

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Если Вы обладаете информацией о пропавшем, просьба звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

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