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В Пулково организовали круглосуточный оперативный штаб

Аэропорт Пулково длительное время принимал рейсы, перенаправленные из-за ограничений воздушного пространства над Москвой и регионами России, выполняя роль запасного аэродрома. Обслуживание резервных бортов осуществлялось параллельно с регулярными рейсами собственного расписания аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Для координации процесса в аэропорту организован круглосуточный оперативный штаб. Принятые воздушные суда были своевременно обработаны соответствующими службами. Большинство перенесённых самолётов продолжили полёты по своим маршрутам. Вместе с авиаперевозчиками разработан детальный план нормализации графика движения.

Сотрудники аэропорта и авиакомпании предоставляют необходимую информацию пассажирам задержанных и отменённых рейсов. Персонал Пулково работает круглосуточно, обеспечивая комфорт пассажиров даже в условиях сложной обстановки.

В пресс-службе уточнили, что все пассажиры задержанных рейсов получают услуги в строгом соответствии с Федеральными авиационными правилами России, включая предоставление напитков, питания и размещение в гостиницах при необходимости и поделились кадрами штатной работы.

Сейчас обстановка в терминалах спокойная и стабильная. Скоплений пассажиров нет, аэропорт функционирует в обычном режиме.