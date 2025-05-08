В Пулково организовали круглосуточный оперативный штаб

Для координации процесса в аэропорту организован круглосуточный оперативный штаб. Принятые воздушные суда были своевременно обработаны соответствующими службами. Большинство перенесённых самолётов продолжили полёты по своим маршрутам. Вместе с авиаперевозчиками разработан детальный план нормализации графика движения.
Сотрудники аэропорта и авиакомпании предоставляют необходимую информацию пассажирам задержанных и отменённых рейсов. Персонал Пулково работает круглосуточно, обеспечивая комфорт пассажиров даже в условиях сложной обстановки.
В пресс-службе уточнили, что все пассажиры задержанных рейсов получают услуги в строгом соответствии с Федеральными авиационными правилами России, включая предоставление напитков, питания и размещение в гостиницах при необходимости и поделились кадрами штатной работы.
Сейчас обстановка в терминалах спокойная и стабильная. Скоплений пассажиров нет, аэропорт функционирует в обычном режиме.