В Андижанской области прорвало канал, затопило улицы и дома

На видео, опубликованных очевидцами, видно, как бурный поток воды хлещет из повреждённого берега канала, а улицы близлежащей махалли оказываются затопленными.
Позже эту информацию официально подтвердили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В сообщении ведомства говорится, что действительно произошло повреждение одного из берегов канала, в результате чего произошла утечка воды, которая частично вышла за пределы русла.
Как только сведения о происшествии поступили к властям, сотрудники ирригационных систем Андижанской области полностью прекратили подачу воды в канал, чтобы минимизировать последствия и предотвратить дальнейшее подтопление.
В настоящее время, по информации МЧС, к ликвидации последствий привлечено руководство региона и все необходимые службы и ресурсы, ситуация находится под полным контролем.
В свою очередь, в «Узбекгидроэнерго» заявили, что ведутся работы по контролируемому и безопасному отводу остаточного потока воды, а также принимаются все меры безопасности, чтобы исключить повторные инциденты.
Власти обращаются к жителям с просьбой не поддаваться панике, не распространять непроверенную информацию и следовать инструкциям экстренных служб.
Пока неизвестно, сколько домов и территорий пострадало от подтопления. Также неизвестно будут ли власти компенсировать ущерб, возникший в результате прорыва канала.