Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Андижанской области прорвало канал, затопило улицы и дома

Vaib.uz (Узбекистан. 8 мая). Накануне в социальных сетях начала распространяться информация о прорыве Южно-Ферганского канала в махалле Сарвонтепа Булакбашинского района Андижанской области.

Источник: Vaib.Uz

На видео, опубликованных очевидцами, видно, как бурный поток воды хлещет из повреждённого берега канала, а улицы близлежащей махалли оказываются затопленными.

Позже эту информацию официально подтвердили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В сообщении ведомства говорится, что действительно произошло повреждение одного из берегов канала, в результате чего произошла утечка воды, которая частично вышла за пределы русла.

Как только сведения о происшествии поступили к властям, сотрудники ирригационных систем Андижанской области полностью прекратили подачу воды в канал, чтобы минимизировать последствия и предотвратить дальнейшее подтопление.

В настоящее время, по информации МЧС, к ликвидации последствий привлечено руководство региона и все необходимые службы и ресурсы, ситуация находится под полным контролем.

В свою очередь, в «Узбекгидроэнерго» заявили, что ведутся работы по контролируемому и безопасному отводу остаточного потока воды, а также принимаются все меры безопасности, чтобы исключить повторные инциденты.

Власти обращаются к жителям с просьбой не поддаваться панике, не распространять непроверенную информацию и следовать инструкциям экстренных служб.

Пока неизвестно, сколько домов и территорий пострадало от подтопления. Также неизвестно будут ли власти компенсировать ущерб, возникший в результате прорыва канала.