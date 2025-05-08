Роспотребнадзор отчитался о состоянии воздуха в Колпино после тушения ангара в Металлострое

По данным ГУ МЧС по Петербургу, огонь охватил ангар размером 30×80 в промзоне Металлостроя, сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 19:59. Изначально сообщали, что площадь пожара составляет 100 квадратных метров, затем он разросся до 300 квадратов. Спустя полчаса пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Для тушения привлекли 6 машин и 30 человек личного состава. В 22:45 возгорание удалось локализовать, и 1-БИС дали отказ.
«8 мая в 06:37 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении МЧС.
По данным Роспотребнадзора Петербурга, воздух проверили на территории ближайшей жилой застройки от очага горения с учетом направления ветра — это дом 73 на проспекте Ленина в Колпино. Он расположен на расстоянии 4,7 километров от очага возгорания. Специалисты измеряли содержание загрязняющих веществ, в том числе сажи, оксида и диоксида азота, фенола, формальдегида, аммиака и других веществ, характерных для пожара.
«Согласно результатам лабораторных исследований концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений», — сообщили в ведомстве.