Роспотребнадзор отчитался о состоянии воздуха в Колпино после тушения ангара в Металлострое

По данным Роспотребнадзора Петербурга, воздух проверили на территории ближайшей жилой застройки от очага горения с учетом направления ветра — это дом 73 на проспекте Ленина в Колпино. Он расположен на расстоянии 4,7 километров от очага возгорания. Специалисты измеряли содержание загрязняющих веществ, в том числе сажи, оксида и диоксида азота, фенола, формальдегида, аммиака и других веществ, характерных для пожара.