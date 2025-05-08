Водитель автомобиля каршеринга в Петербурге в ходе погони 25 раз нарушил ПДД

В ходе преследования водитель грубо нарушал ПДД, создавая угрозу жизни окружающим, уточнили в полиции. Так, было зафиксировано 10 выездов на «встречку», шесть проездов на запрещающий сигнал светофора, трижды водитель нарушил требования дорожной разметки, двигался по тротуару. Финалом же оказалось столкновение с автофургоном Ford Transit, после чего лихач бросил свой автомобиль и скрылся, оставив место ДТП.