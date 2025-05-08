Водитель автомобиля каршеринга в Петербурге в ходе погони 25 раз нарушил ПДД

Законное требование сотрудников правопорядка об остановке водитель проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться, после чего полицейские организовали погоню.
В ходе преследования водитель грубо нарушал ПДД, создавая угрозу жизни окружающим, уточнили в полиции. Так, было зафиксировано 10 выездов на «встречку», шесть проездов на запрещающий сигнал светофора, трижды водитель нарушил требования дорожной разметки, двигался по тротуару. Финалом же оказалось столкновение с автофургоном Ford Transit, после чего лихач бросил свой автомобиль и скрылся, оставив место ДТП.
При проведении административного расследования сотрудниками Госавтоинспекции личность нарушителя была установлена, 31-летнего нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. В общей сложности в отношении него составлено 25 административных материалов за нарушения ПДД. В настоящий момент задержанный дает объяснения полицейским.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что лихач без прав на ВАЗ-2106 пытался оторваться от погони полиции Ленобласти.