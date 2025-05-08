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Turkish Airlines отменила рейсы в Россию

СТАМБУЛ, 8 мая — РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в города РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник в туриндустрии.

Источник: © РИА Новости

«Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву. Туроператоры сейчас висят на телефоне и пытаются разрешить ситуацию», — сообщил источник.

Он предположил, что решение связано с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах. В частности, отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

В то же время турецкая компания-лоукостер Pegasus пока не сообщала об отмене рейсов между курортами и городами РФ.

Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в том числе 6 мая и 7 мая. Это коснулось, например, аэропортов «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», а также аэропортов Сочи, Казани и других регионов. Часть рейсов были задержаны или отменены. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания.