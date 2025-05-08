Число случаев заражения сибирской язвой в Таиланде выросло до четырех

Вспышка инфекции произошла в граничащей с Лаосом провинции Мукдахан на востоке королевства, которая находится на значительном удалении от популярных туристических маршрутов королевства. «В общей сложности зарегистрированы четыре подтвержденных случая заражения. Из них один с летальным исходом, еще трое человек проходят лечение. Всего 636 человек контактировали с источником инфекции, из которых 538 завершили период наблюдения на предмет выявления симптомов заболевания», — отметили в департаменте.
Ведомство 1 мая информировало, что жертвой инфекции стал страдающий диабетом 53-летний мужчина, который был госпитализирован 27 апреля. Причиной распространения сибирской язвы мог стать забой крупного рогатого скота и последующая реализация мяса среди местных жителей. Департамент по контролю и профилактике заболеваний обратился с предупреждением к общественности о необходимости избегать употребления термически не обработанного мяса, а также не прикасаться к тушам коров, буйволов, коз и овец, смерть которых наступила по неизвестным причинам.
Сибирская язва — одна из самых распространенных и опасных инфекционных болезней диких животных и домашнего скота, способная поражать и человека. Она вызывается бактерией Bacillus anthracis, чье проникновение в организм домашних животных быстро приводит к развитию тяжелой лихорадки и гибели на вторые-третьи сутки после появления первых симптомов болезни. В случае появления симптомов у человека уровень смертности может достигать 80%. Существующие терапии позволяют лечить сибирскую язву лишь на первых стадиях развития заболевания.