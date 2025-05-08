Число случаев заражения сибирской язвой в Таиланде выросло до четырех

Вспышка инфекции произошла в граничащей с Лаосом провинции Мукдахан на востоке королевства, которая находится на значительном удалении от популярных туристических маршрутов королевства. «В общей сложности зарегистрированы четыре подтвержденных случая заражения. Из них один с летальным исходом, еще трое человек проходят лечение. Всего 636 человек контактировали с источником инфекции, из которых 538 завершили период наблюдения на предмет выявления симптомов заболевания», — отметили в департаменте.