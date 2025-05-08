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Мерседес и большегруз столкнулись на трассе: один человек погиб, два пострадали

В Слюдянском районе водитель большегруза погиб в аварии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянском районе днем 8 мая 2025 произошло смертельное ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все на 95 километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» неподалеку от поселка Култук.

Авария произошла днем 8 мая. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительным данным, 58-летний водитель авто «Мерседес Бенц Актрос» ехал со стороны Иркутска, однако в какой-то момент не справился с управлением и врезался в «УАЗ», который двигался в попутном направлении, а после слетел в кювет.

Травмы получили два человека. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

— Водитель большегруза погиб на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. 70-летний водитель отечественного внедорожника, а также его 77-летняя пассажирка с различными травмами доставлены больницу, — сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас госавтоинспекторы регулируют проезд, а полицейские проводят проверку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саянске пешеход попал под колеса «ВАЗа».