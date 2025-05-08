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Амина и Амир возглавили топ самых популярных имен среди новорожденных Башкирии

Названы самые популярные и редкие имена среди новорожденных в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как родители Башкирии предпочитают называть своих детей. Согласно данным Реестра ЗАГС, лидерство в республике по-прежнему удерживают имена Амина и Амир. С начала года на свет с такими именами появились 140 девочек и 173 мальчика.

Также распространены имена Амелия (136), Ева (120), Эмилия (127), София (124), а среди мальчиков часто можно встретить Эмиров (141), Марков (124), Тимуров (123) и Миронов (117).

А вот девочек, которых назвали Ефросиньей, Хатичаи, Айсиной, Бьянкой и Нурзидой, можно встретить очень редко. Не пользуются популярностью и имена Вильям, Тимир, Марад, Исахан, Тхиен Минь.

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