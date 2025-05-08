В Новосибирске при пожаре в многоэтажке погибла 52-летняя женщина

В Кировском районе Новосибирска вечером 6 мая произошел страшный пожар в девятиэтажном доме на улице Зорге, 84. В результате возгорания квартиры на восьмом этаже погибла 52-летняя женщина, которая не смогла выбраться из охваченного пламенем помещения, сообщает издание «КП-Новосибирск».
По словам очевидцев, сначала раздался сильный хлопок, после чего огонь мгновенно охватил балкон и начал распространяться на соседний подъезд и этаж выше. Соседи рассказывают, что слышали крики погибшей — она звала на помощь из окна и выбрасывала вещи, пытаясь привлечь внимание. В момент пожара в квартире находились также свекровь женщины и ее внук, которых удалось спасти.
Пожарные прибыли через 5 минут после вызова и оперативно эвакуировали 10 человек из соседних квартир, включая четверых детей. Еще около 70 жильцов самостоятельно покинули горящий дом. Однако доступ к очагу возгорания осложняла пристройка с детским комплексом во дворе и припаркованные автомобили. В одной из квартир на девятом этаже семья оказалась в западне из-за сильного задымления — людям пришлось лечь на пол и ждать помощи, пока огонь уничтожал их имущество.
Жители дома уже давно жалуются на аварийное состояние здания: протекающие крыши, старую алюминиевую проводку, регулярные замыкания.
«Мы переехали сюда три года назад. В доме — протекающие крыши, проблемы с электрикой, замыкания уже бывали. Недавно сами меняли проводку. Нам сказали, что вся она алюминиевая и давно в ужасном состоянии. На это никто не обращает внимания», — рассказывает одна из жительниц.
По предварительным данным, причиной трагедии стало именно короткое замыкание.
На месте работали 28 спасателей и 8 единиц техники, тушение заняло около часа. Похороны погибшей женщины предварительно назначены на 10 мая. Следственные органы начали проверку по факту пожара, в ходе которой будет установлена точная причина возгорания и возможная вина ответственных лиц.