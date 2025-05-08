В Новосибирске при пожаре в многоэтажке погибла 52-летняя женщина

Пожарные прибыли через 5 минут после вызова и оперативно эвакуировали 10 человек из соседних квартир, включая четверых детей. Еще около 70 жильцов самостоятельно покинули горящий дом. Однако доступ к очагу возгорания осложняла пристройка с детским комплексом во дворе и припаркованные автомобили. В одной из квартир на девятом этаже семья оказалась в западне из-за сильного задымления — людям пришлось лечь на пол и ждать помощи, пока огонь уничтожал их имущество.