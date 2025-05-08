Бастрыкин взял под контроль дело о нападении бродячей собаки на ребёнка в Омске

Инцидент произошёл 5 мая в частном секторе. Агрессивная собака неожиданно набросилась на ребенка и укусила его за лицо. Мальчик был госпитализирован.
Ситуация привлекла внимание общественности. Известно, что ранее данная собака уже нападала на сестру пострадавшего.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Омской области Виталия Батищева предоставить доклад о ходе расследования дела. Исполнение этого поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.