Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин взял под контроль дело о нападении бродячей собаки на ребёнка в Омске

В Омске возбуждено уголовное дело в связи с нападением бродячей собаки на восьмилетнего мальчика.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Инцидент произошёл 5 мая в частном секторе. Агрессивная собака неожиданно набросилась на ребенка и укусила его за лицо. Мальчик был госпитализирован.

Ситуация привлекла внимание общественности. Известно, что ранее данная собака уже нападала на сестру пострадавшего.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Омской области Виталия Батищева предоставить доклад о ходе расследования дела. Исполнение этого поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.