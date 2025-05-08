Ушла и не вернулась: в Уфе исчезла 37-летняя женщина во всем черном

В Уфе пропала 37-летняя Анастасия Федорова. Об исчезновении женщины сообщили в социальных сетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
По словам добровольцев, уфимка пропала еще 30 апреля. Больше недели ее родные не знают, где находится Анастасия и в каком она состоянии. По информации поисковиков, в день исчезновения на женщине были черные ветровка, толстовка, штаны и кроссовки.
Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, светлые волосы, голубые глаза.
Если Вы обладаете информацией о жительнице Уфы, просьба звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
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