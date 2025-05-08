В Пермском крае пропал нуждающийся в медпомощи 62-летний мужчина

62-летний Рафис Мадияров пропал в Бардымском муниципальном округе Пермского края, сообщили в отряде «Регион59 — поиск пропавших людей».
По данным поисковиков, в 11:00 4 мая мужчина ушёл из дома на улице Полевой в селе Сараши Бардымского округа — и с тех пор информации о его местонахождении нет.
На имеющемся в ориентировке фото пропавший выбрит, однако сейчас носит бороду. Рост Рафиса Мадиярова — 175 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины карие глаза и седые волосы. В день пропажи он был одет в красную куртку с сине-белыми полосами, чёрные спортивные штаны и коричневые ботинки.
В ориентировке также подчёркивается, что пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Рафиса Фатхулловича Мадиярова, просят обратиться в полицию (02, 102), единую дежурно-диспетчерскую службу (112), пермское бюро регистрации несчастных случаев (+7 342 241 36 40), к волонтёрам (8 912 880 41 60) или инфоргу отряда Юлии (8 991 809 77 99).