В Пермском крае пропал нуждающийся в медпомощи 62-летний мужчина

На имеющемся в ориентировке фото пропавший выбрит, однако сейчас носит бороду. Рост Рафиса Мадиярова — 175 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины карие глаза и седые волосы. В день пропажи он был одет в красную куртку с сине-белыми полосами, чёрные спортивные штаны и коричневые ботинки.