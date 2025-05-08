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В массовой аварии на трассе в Башкирии тяжело пострадал девятилетний ребенок

На трассе М-5 в Башкирии произошла массовая авария с участием ГАЗ, МАН и ВАЗ-2110.

Источник: Комсомольская правда

В Буздякском районе Башкирии произошла массовая авария с участием ГАЗ, МАН и ВАЗ-2110. О подробностях ДТП сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, столкновение авто произошло на 1358 км дороги. В результате удара пострадали трое человек, находившиеся в отечественной легковушке.

— Водитель ВАЗ и его два пассажира, в том числе девятилетний ребёнок получили травмы, — пояснили в ГАИ.

На месте работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить обстоятельства ДТП.

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