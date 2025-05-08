В Могилевской области задержали руководителя предприятия за крупную взятку

По данным правоохранителей, мужчина использовал свое служебное положение, чтобы «гарантировать» победу одной из частных фирм в биржевых торгах. Эта организация впоследствии поставляла электротехническую продукцию предприятию, где он работал. За услуги посредника мужчина требовал процент от стоимости каждой сделки. В момент задержания у него изъяли сумму, превышающую 50 тысяч рублей.