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В Могилевской области задержали руководителя предприятия за крупную взятку

49-летнего руководителя бюро снабжения одного из предприятий Могилевской области задержали на месте преступления — он получил взятку в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: МВД РБ

По данным правоохранителей, мужчина использовал свое служебное положение, чтобы «гарантировать» победу одной из частных фирм в биржевых торгах. Эта организация впоследствии поставляла электротехническую продукцию предприятию, где он работал. За услуги посредника мужчина требовал процент от стоимости каждой сделки. В момент задержания у него изъяли сумму, превышающую 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Следователи уже ищут другие возможные эпизоды незаконной деятельности.

Ранее Smartpress.by писал, что самую крупную взятку 2024 года получил первый заместитель начальника БЖД Петру Дулуб. Сумма составила $370 тысяч. Мужчина был задержан в июне прошлого года.