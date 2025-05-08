Под Челябинском микроавтобус с пассажирами влетел в бетонный блок

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Еманжелинском районе.
Все произошло 8 мая на 54-м километре федеральной трассы Челябинск — Троицк.
На участке, где идет ремонт, 36-летний водитель, управляя восьмиместным микроавтобусом Hyundai, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, совершил наезд на дорожный знак, а затем — на железобетонный блок.
В результате водитель получил телесные повреждения, госпитализирован. Восемь находившихся в салоне пассажиров не пострадали.