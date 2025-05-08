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Под Челябинском микроавтобус с пассажирами влетел в бетонный блок

Под Челябинском микроавтобус с пассажирами влетел в бетонный блок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГАИ Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Еманжелинском районе.

Все произошло 8 мая на 54-м километре федеральной трассы Челябинск — Троицк.

На участке, где идет ремонт, 36-летний водитель, управляя восьмиместным микроавтобусом Hyundai, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, совершил наезд на дорожный знак, а затем — на железобетонный блок.

В результате водитель получил телесные повреждения, госпитализирован. Восемь находившихся в салоне пассажиров не пострадали.