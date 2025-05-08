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В Ростове троих мужчин, создавших фейковые аккаунты на сайтах знакомств, задержали после шантажа

Ростовчане под видом красивых женщин назначали свидания для шантажа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове сотрудники уголовного розыска провели операцию, в результате которой были пойманы трое молодых людей возрастом 28, 27 и 18 лет. Их подозревают в мошенничестве с помощью сайта знакомств.

По версии следствия, мужчины создавали фальшивые профили, выдавая себя за привлекательных девушек. Дальше они заманивали горожан на встречи с пикантными предложениями, касающимися употребления наркотиков.

Однако вместо романтического свидания пользователи сайта знакомств сталкивались с неприятным сюрпризом: прибыв на место, приятели представлялись сотрудниками силовых ведомств и под угрозой уголовной ответственности вымогали деньги.

Как выяснили полицейские, задержанные причастны как минимум к двум подобным эпизодам, общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

— При обыске у них были обнаружены поддельные удостоверения, выданные на имена сотрудников различных правоохранительных структур. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.