Самолет Красноярск — Уфа сообщил о неисправности топливной системы

В небе над Самарским региональным центром Единой системы организации воздушного движения произошел инцидент с самолетом. Экипаж борта, выполнявшего рейс по маршруту Красноярск—Уфа и принадлежащего авиакомпании «Азимут», сообщил о некорректных показаниях топливной системы, передает telegram-канал «Авиаинцидент».
Утоняется, что во время снижения экипаж запросил сокращение маршрута, но продолжил полет до аэропорта назначения. Сигналы срочности или бедствия переданы не были.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.