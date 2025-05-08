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Самолет Красноярск — Уфа сообщил о неисправности топливной системы

Сообщение о неисправности топливной системы отправил экипаж рейса Красноярск — Уфа.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Самарским региональным центром Единой системы организации воздушного движения произошел инцидент с самолетом. Экипаж борта, выполнявшего рейс по маршруту Красноярск—Уфа и принадлежащего авиакомпании «Азимут», сообщил о некорректных показаниях топливной системы, передает telegram-канал «Авиаинцидент».

Утоняется, что во время снижения экипаж запросил сокращение маршрута, но продолжил полет до аэропорта назначения. Сигналы срочности или бедствия переданы не были.

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