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В Волжском иномарка влетела в людей у автомастерской: пять пострадавших

Два человека попали в реанимацию.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском Волгоградской области 8 мая около 12.20 часов произошло жуткое ДТП на острове Зеленом. Возле автомастерской на улице Гидростроевской влетевшая в Газель иномарка передавила людей. В больнице 5 человек. На месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

По предварительным данным, 44-летний мужчина на «Опеле Астра» не справился с управлением и наехал на «ГАЗель», которую ремонтировали механики. Вокруг тоже были люди, на которых отбросило машину после столкновения. Как именно все произошло, сейчас выясняют следователи. Пока не уточняется, кто именно пострадал в аварии — водители, пассажиры или пешеходы.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, с места ДТП в больницу имени Фишера увезли 5 человек.

— Двое пострадавших, мужчина и женщина, находятся в реанимационном отделении больницы. Трое проходят обследование, состояние уточняется, — прокомментировали в облздраве.

Как сообщили в полиции, начата доследственная проверка.