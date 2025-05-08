В Волжском иномарка влетела в людей у автомастерской: пять пострадавших

По предварительным данным, 44-летний мужчина на «Опеле Астра» не справился с управлением и наехал на «ГАЗель», которую ремонтировали механики. Вокруг тоже были люди, на которых отбросило машину после столкновения. Как именно все произошло, сейчас выясняют следователи. Пока не уточняется, кто именно пострадал в аварии — водители, пассажиры или пешеходы.