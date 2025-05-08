В Волжском иномарка влетела в людей у автомастерской: пять пострадавших

В Волжском Волгоградской области 8 мая около 12.20 часов произошло жуткое ДТП на острове Зеленом. Возле автомастерской на улице Гидростроевской влетевшая в Газель иномарка передавила людей. В больнице 5 человек. На месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
По предварительным данным, 44-летний мужчина на «Опеле Астра» не справился с управлением и наехал на «ГАЗель», которую ремонтировали механики. Вокруг тоже были люди, на которых отбросило машину после столкновения. Как именно все произошло, сейчас выясняют следователи. Пока не уточняется, кто именно пострадал в аварии — водители, пассажиры или пешеходы.
По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, с места ДТП в больницу имени Фишера увезли 5 человек.
— Двое пострадавших, мужчина и женщина, находятся в реанимационном отделении больницы. Трое проходят обследование, состояние уточняется, — прокомментировали в облздраве.
Как сообщили в полиции, начата доследственная проверка.