В Удмуртии арестовали замглавы управления Ростехнадзора

Следствие полагает, что фигурант уголовного дела с ноября 2023 года по март 2024 года не принял обязательных действий по привлечению газораспределительной организации к административной ответственности за ввод в эксплуатацию опасных производственных объектов без участия представителей Ростехнадзора. «С целью сокрытия данных фактов [обвиняемый] дал незаконные указания подчиненным подписать акты приемки законченных строительством объектов газораспределительных сетей без проведения в отношении них фактических проверочных мероприятий», — уточнили в суде.