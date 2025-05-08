В Удмуртии арестовали замглавы управления Ростехнадзора

Замглавы управления Ростехнадзора в Удмуртии был задержан по делу о превышении полномочий. «Первомайский районный суд Ижевска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу [сроком на 2 месяца] 50-летнему жителю Ижевска. Органами следствия ему предъявлено обвинение по п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении.
Следствие полагает, что фигурант уголовного дела с ноября 2023 года по март 2024 года не принял обязательных действий по привлечению газораспределительной организации к административной ответственности за ввод в эксплуатацию опасных производственных объектов без участия представителей Ростехнадзора. «С целью сокрытия данных фактов [обвиняемый] дал незаконные указания подчиненным подписать акты приемки законченных строительством объектов газораспределительных сетей без проведения в отношении них фактических проверочных мероприятий», — уточнили в суде.