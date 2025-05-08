В Центральном районе Тольятти потушили пожар на несанкционированной свалке

8 мая в 10:48 к пожарным поступило сообщение: горела незаконная свалка в Центральном районе Тольятти на улице Базовая возле дома 3а.
В 13:55 пожар локализовали на площади 1000 кв. м. Информации о жертвах и пострадавших нет.
Огонь тушили 30 сотрудников МЧС России и девять единиц техники.
Причина возгорания пока не установлена.
Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что самарский депутат предложил измерить объемы ТКО в Самаре бесплатно.
Также стало известно о том, что в 2026 году хотят запустить над площадью Куйбышева настоящий штурмовик Ил-2.
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