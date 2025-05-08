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В Центральном районе Тольятти потушили пожар на несанкционированной свалке

В Тольятти потушен пожар на несанкционированной свалке8 мая в 10:48 к пожарным поступило сообщение: горела незаконная свалка в Центральном районе Тольятти на улице Базовая возле дома 3а.

8 мая в 10:48 к пожарным поступило сообщение: горела незаконная свалка в Центральном районе Тольятти на улице Базовая возле дома 3а.

В 13:55 пожар локализовали на площади 1000 кв. м. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Огонь тушили 30 сотрудников МЧС России и девять единиц техники.

Причина возгорания пока не установлена.

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что самарский депутат предложил измерить объемы ТКО в Самаре бесплатно.

Также стало известно о том, что в 2026 году хотят запустить над площадью Куйбышева настоящий штурмовик Ил-2.

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