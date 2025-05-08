На Алтае арестован начальник «Горно-Алтайавтодора» по обвинению в коррупции

По версии следствия, чиновник получил взятку от представителя дорожной организации за подписание документов, подтверждающих выполнение работ, которые фактически не были выполнены. Сообщается также об иных незаконных действиях в интересах организации-подрядчика.
В ходе обыска в доме обвиняемого изъято более 2 млн рублей. Горно-Алтайский городской суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).
До этого суд продлил арест задержанному по делу о получении взяток бывшему директору филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александру Парамонову до 9 июля 2025 года.