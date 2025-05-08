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Пожар произошел в проезде Арсеньева в Иркутске 8 мая

Пламя охватило два жилых дома.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пожар произошел в проезде Арсеньева в Иркутске вечером 8 мая 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, пламя охватило два жилых дома.

— На месте происшествия работают 19 человек личного состава МЧС России с применением пяти единиц техники, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На данным момент о пострадавших не сообщалось. Вся информация уточняется.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянском районе произошло смертельное ДТП. «Мерседес Бенц Актрос» врезался в «УАЗ», после чего слетел в кювет.