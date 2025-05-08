Армия Индии сообщила об ударах по системе ПВО Пакистана

Эскалация конфликта между двумя странами началась после того, как в ночь на 7 мая Индия ударила по объектам «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира. Пакистанские власти сообщали о более чем 30 погибших. Индия заявила о 16 жертвах обстрелов со стороны Пакистана.