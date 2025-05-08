Энергетики восстановили электроснабжение потребителей Дмитровского муниципального округа

Кроме того, с резервной на нормальную схему электроснабжения переведены потребители в подмосковных округах Истра, Рузский, Волоколамский, Клин, Сергиево-Посадский, Талдомский и Солнечногорск. Также организация оказала помощь в восстановлении электроснабжения более 50 СНТ и коттеджных поселков.