Российская пенсионерка доверилась мошенникам и лишилась более миллиона рублей

Преступники сначала написали женщине с фальшивого аккаунта, имитирующего профиль ее коллеги, сообщив о «проверке правоохранительных органов». Затем последовали звонки от лжесотрудников ведомств, которые убедили пенсионерку, что ее средства якобы изъяты государством за «финансирование запрещенных организаций».