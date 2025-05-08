Два жителя Мозыря сядут в тюрьму за вывод денег через банковские карты

Суд признал их виновными по всем вменяемым статьям и приговорил старшего из них к заключению на 6,5 года исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу 250 базовых величин (10,5 тысячи белорусских рублей в мае 2025-го). Второй обвиняемый получил 7 лет колонии усиленного режима и штраф 500 базовых величин (21 тысячу белрублей).