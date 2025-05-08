Два жителя Мозыря сядут в тюрьму за вывод денег через банковские карты

В Мозыре суд приговорил к заключению двух местных жителей, которые занимались нелегальным выводом денег через банковские карты, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Так, правоохранителями было установлено, что 22- и 20-летний жители Мозыря сознательно вступили в состав организованной группы. Ранее не судимые фигуранты, используя компьютерную технику, через интернет выводили деньги, добытые преступниками, на банковские карты банков-резидентов.
С декабря 2023 по май 2024 «дроповоды» совершили ряд преступлений, связанных с незаконным оборотом средств платежа, мошенничеством, хищением имущества путем модификации компьютерной информации и т.д. (ч.ч.1 и 2 ст. 222, ч.1 ст. 209, ч.2 ст. 209, ч.6 ст. 16 ч.2 ст. 212, ч.4 ст. 212 Уголовного Кодекса Беларуси). Обвиняемые фигурировали в 33 уголовных делах.
Суд признал их виновными по всем вменяемым статьям и приговорил старшего из них к заключению на 6,5 года исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу 250 базовых величин (10,5 тысячи белорусских рублей в мае 2025-го). Второй обвиняемый получил 7 лет колонии усиленного режима и штраф 500 базовых величин (21 тысячу белрублей).
Приговор еще может быть обжалован.
Также в МВД сообщили, что снабженец с поличным задержан за взятку 50 тысяч рублей в Могилеве.