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В Киевской области произошла стрельба

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу в селе в Киевской области, в результате погибло несколько человек, сообщает полиция региона.

Источник: РИА "Новости"

По данным, опубликованным в Telegram-канале полиции Киевской области, инцидент произошел в селе Софиевская Борщаговка в Бучанском районе. Неизвестный расстрелял нескольких человек, точное число жертв не называется. Преступник до сих пор не задержан.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года украинские власти начали раздавать оружие всем желающим. Как сообщали в МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности «связанных с оружием», и их будет становиться больше.