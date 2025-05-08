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В Уфе День Победы 80 лет назад встречали в прохладную погоду

В Башгидромете рассказали, какой была погода 9 мая 1945 года в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Башгидрометцентр обнародовал архивные данные о погодных условиях, которые сопровождали День Победы в Уфе 80 лет назад. Согласно сохранившимся метеонаблюдениям, тот памятный день выдался довольно прохладным — ночные показатели термометров фиксировали +7,7°C, а днем воздух прогревался лишь до +11,6°C.

Небо над Уфой в тот день было затянуто облаками, периодически шли непродолжительные ливни. Ветер дул с юго-западного направления со скоростью 3−7 метров в секунду, создавая характерную для начала мая прохладу.

Что касается текущих прогнозов, то завтрашний День Победы вновь ознаменуется кратковременными дождями. Температурный режим будет соответствовать сезонной норме: ночью столбики термометров покажут +8…+10°C, днем воздух прогреется до +17…+19°C. Ветер сменит направление на северное, усиливаясь с 2−7 м/с ночью до 7−12 м/с в дневные часы.

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