В Уфе День Победы 80 лет назад встречали в прохладную погоду

Башгидрометцентр обнародовал архивные данные о погодных условиях, которые сопровождали День Победы в Уфе 80 лет назад. Согласно сохранившимся метеонаблюдениям, тот памятный день выдался довольно прохладным — ночные показатели термометров фиксировали +7,7°C, а днем воздух прогревался лишь до +11,6°C.