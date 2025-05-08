В Самарской области произошло ДТП на обводной автодороге села Челно-Вершины

8 мая в 15:45 автомобиль марки «Лада Гранта» съехал в кювет и перевернулся на третьем километре обводной автодороги села Челно-Вершины. В результате аварии пострадавших и погибших нет.
На месте происшествия работали сотрудники ПСО № 42 противопожарной службы Самарской области, проводили аварийно-спасательные работы. Также присутствовали сотрудники ГИБДД и медики.
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