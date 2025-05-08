Хотела пройти в Бессмертном полку, а оказалась в больнице: в Челябинске самокатчики сбили ветерана труда перед 9 мая

— От удара она отлетела и упала на проезжую часть. Приехала скорая помощь, маму доставили в больницу, где у нее диагностировали перелом руки и другие травмы. Сейчас она дома, — рассказали КП-Челябинск родственники пострадавшей. — Мама очень хотела вновь пройти в Бессмертном полку. А получила ветеран труда такой «подарок» к 9 Мая.