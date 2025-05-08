Хотела пройти в Бессмертном полку, а оказалась в больнице: в Челябинске самокатчики сбили ветерана труда перед 9 мая

Вчера вечером, 7 мая, 87-летняя пенсионерка возвращалась домой. Она переходила дорогу на улице Энгельса на «зеленый», когда навстречу ей выехала группа самокатчиков. Не снижая скорости и не спешившись, они неслись навстречу пешеходам. Один из них — 24-летний парень, по данным ГАИ Челябинска, не справился с управлением и сбил женщину.
— От удара она отлетела и упала на проезжую часть. Приехала скорая помощь, маму доставили в больницу, где у нее диагностировали перелом руки и другие травмы. Сейчас она дома, — рассказали КП-Челябинск родственники пострадавшей. — Мама очень хотела вновь пройти в Бессмертном полку. А получила ветеран труда такой «подарок» к 9 Мая.
Родственники обращаются ко всем, кто стал свидетелем происшествия, за помощью. Вы можете написать в редакцию «Комсомолки» по номеру 8−904 934−65−77 или на почту kpchel@phkp.ru.