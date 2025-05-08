Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новой Москве двое рабочих упали с высоты

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Двое рабочих упали со строительных лесов в Новой Москве, сообщает столичная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

«В Новой Москве на строительном объекте с высоты упали двое рабочих. Мужчины 1997 и 2003 годов рождения погибли», — говорится в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, начатой по факту случившегося.