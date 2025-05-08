В Новой Москве двое рабочих упали с высоты

«В Новой Москве на строительном объекте с высоты упали двое рабочих. Мужчины 1997 и 2003 годов рождения погибли», — говорится в сообщении.
Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, начатой по факту случившегося.
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Двое рабочих упали со строительных лесов в Новой Москве, сообщает столичная прокуратура.
«В Новой Москве на строительном объекте с высоты упали двое рабочих. Мужчины 1997 и 2003 годов рождения погибли», — говорится в сообщении.
Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, начатой по факту случившегося.